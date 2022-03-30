انتشر في الساعات الأخيرة، بعض التقارير والتكهنات التي أشارت إلى وجود احتمالية لإعادة مباراة السنغال ضد مصر التي أُقيمت أمس الثلاثاء في إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 بقطر.

ماذا فعلت الجماهير قبل مباراة السنغال ضد مصر ؟

وكان الجمهور السنغالي وجه عبارات مسيئة للمصري محمد صلاح منذ وصول البعثة المصرية إلى السنغال، مع توجيه أشعة الليزر في وجوه لاعبي مصر أثناء المباراة التي أُقيمت على ملعب “عبدالله واد” في العاصمة داكار.

رغم الشكوى المباراة لن تُعاد:

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان أعلن أنه تقدم، قبل المباراة، بشكاوى إلى 4 جهات مختلفة، ضد الاتحاد السنغالي لكرة القدم والجماهير، بداعي وجود هتافات عنصرية تعرض لها محمد صلاح، نجم “الفراعنة” خلال المباراة.

وأضاف الاتحاد المصري في بيانه أن الجماهير السنغالية تعمدت إرهاب لاعبي مصر عن طريق إلقاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عمليات الإحماء، بجانب وجود إصابات لدى بعض من أعراض البعثة بعد تعرض الجماهير السنغالية للإصابة بسبب الهجوم على بعض الحافلات التابعة للبعثة المصرية.

جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رد على إمكانية إعادة المباراة، حيث أكد أن العقوبات ستقتصر على بعض الغرامات المالية، دون التطرق للإعادة.

الأمر أكده عبدالمنعم شطة، عضو اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث قال: إن “الكاف” لن يتطرق لإعادة مباراة السنغال ضد مصر.

وجاءت تصريحات محمد بيومي، خبير اللوائح والقوانين الدولية، لتؤكد على عدم إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022 حيث أكد أن الشكاوى لن تفيد منتخب مصر، وأن أقصى عقوبة يمكن أن تتعرض لها السنغال هي توقيع غرامة مالية على اتحاد اللعبة.