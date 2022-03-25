تتجه الأنظار إلى حلبة كورنيش جدة، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى “فورمولا 1”.

أرقام قياسية لحلبة كورنيش جدة

ولفت حساب SSC الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن حلبة كورنيش جدة واحدة من أكثر الحلبات تحقيقًا للأرقام القياسية في تاريخ منافسات فورمولا 1، وكشف أبرز الوقائع عنها.

وتُعد حلبة كورنيش جدة هي أطول حلبة شوارع على الإطلاق، حيث تصل إلى 6.175 كيلو متر، وتبلغ مسافة السباق 308.540 كم، كما يصل عدد اللفات إلى 50 لفة.

ويوجد في حلبة كورنيش جدة 27 منعطفًا وهو أكبر عدد من المنعطفات، حيث تضم 16 منعطفًا نحو اليسار و11 نحو اليمين، كما أنها أسرع حلبة شارع على الإطلاق بـ252 كلم/ الساعة، وبها 3 مناطق محتملة لتفعيل الـ دي آر إس.

فورمولا 1 في السعودية

وتترقب الجماهير انطلاق سباق فورمولا 1 في السعودية، المقرر إقامته بداية من اليوم وحتى 27 من شهر مارس الجاري، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتأكد غياب سائق “أستون مارتن”، الألماني سيباستيان فيتل عن المشاركة في سباق فورمولا 1، حيث إنه لم يتعاف من فيروس كورونا الذي أُصيب به قبل سباق البحرين الافتتاحي، ليشارك نيكو هولكنبيرج بدلًا منه.