خطف المغربي عبدالرزاق حمدالله الأنظار إليه منذ الانضمام إلى صفوف الاتحاد في الميركاتو الشتوي، ليكون النجم الأبرز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حمدالله يتفوق على إيغالو

ويتصدر عبدالرزاق حمدالله قائمة الهدافين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ فترة الانتقالات الشتوية، حيث نجح في تسجيل 10 أهداف وصنع هدفًا واحدًا خلال 8 مباريات مع الاتحاد.

ويأتي المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في المركز الثاني، حيث نجح في تسجيل 7 أهداف وصنع آخر خلال 6 مباريات مع الهلال منذ يناير الماضي، علمًا بأنه بدأ الموسم بقميص الشباب.

الاتحاد هذا الموسم

على الجانب الآخر، يسير العميد بشكل مميز خلال منافسات الموسم الحالي، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، من الفوز في 19 مرة، والتعادل 3 مرات والخسارة في مثلهم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، حيث يطمح العميد في مواصلة التألق وخطف بطاقة التأهل.