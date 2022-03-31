أكد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على أن بلاده لن تتنازل عن حقها بعد أعمال الشغب التي شهدتها مباراة السنغال ضد مصر أول أمس في إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 بقطر.

وكان الجمهور السنغالي وجه عبارات مسيئة للمصري محمد صلاح منذ وصول البعثة المصرية إلى السنغال، مع توجيه أشعة الليزر في وجوه لاعبي مصر أثناء المباراة التي أُقيمت على ملعب “عبدالله واد” في العاصمة داكار.

كواليس ما حدث قبل مباراة السنغال ضد مصر:

وتحدث جمال علام- قبل قليل- لـ برنامج “مساء On Time” على قناة On Time Sports المصرية قائلًا: “منذ وصول بعثة المنتخب المصري إلى داكار ووجدنا معاملة صعبة وغير لائقة، ومنذ أن كنا في المطار في السنغال، وجدنا الجمهور السنغالي يوجه لنا سبابًا نال محمد صلاح منه نصيب الأسد”.

وأضاف جمال علام: “تقدمنا بملف ممتلئ بالشكوى وموثق بمقاطع الفيديو وننتظر رد الفيفا”.

وكانت تقارير أجنبية كشفت أن الفيفا يدرس ملف مباراة السنغال ضد مصر بكافة مقاطع الفيديو التي أُرسلت حول المباراة، وحول شغب الجمهور السنغالي حيث أحالها إلى لجنة الانضباط لديه لاتخاذ القرار.

هجوم عنيف ضد محمد صلاح في السنغال:

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان أعلن أنه تقدم، قبل المباراة، بشكاوى إلى 4 جهات مختلفة، ضد الاتحاد السنغالي لكرة القدم والجماهير، بداعي وجود هتافات عنصرية تعرض لها محمد صلاح، نجم “الفراعنة” خلال المباراة.

وأضاف الاتحاد المصري في بيانه أن الجماهير السنغالية تعمدت إرهاب لاعبي مصر عن طريق إلقاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عمليات الإحماء، بجانب وجود إصابات لدى بعض من أعراض البعثة بعد تعرض الجماهير السنغالية للإصابة بسبب الهجوم على بعض الحافلات التابعة للبعثة المصرية.