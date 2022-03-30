اقتربت المنتخبات العربية من تحقيق رقم مميز في منافسات بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

المنتخبات العربية في كأس العالم 2022

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس العالم 2022 خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 من شهر ديسمبر، بمشاركة 32 منتخبًا، وسيتم سحب القرعة يوم الجمعة المقبل عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية.

وضمنت 4 منتخبات عربية المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، وهي؛ قطر البلد المضيف، السعودية متصدر ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية، بجانب منتخبي المغرب وتونس عن قارة إفريقيا.

وعادلت المنتخبات العربية أفضل مشاركاتها بمنافسات بطولة كأس العالم، حينما لعبت السعودية، مصر، المغرب وتونس في مونديال 2018 الذي أُقيم في روسيا، وتأمل في كتابة التاريخ وتحقيق رقم أفضل في النسخة الجديدة.

الإمارات تسعى لخطف التأهل

وأصبحت المنتخبات العربية قريبة من تحقيق رقم تاريخي في بطولة كأس العالم 2022 في حالة تجاوز منتخب الإمارات الأول لكرة القدم لعقبة الملحق وخطف بطاقة التأهل.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم ضد نظيره الأسترالي ضمن منافسات الملحق الآسيوي، في يونيو المقبل، ويُلاقي المتأهل من هذه المباراة، المنتخب البيروفي صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية.