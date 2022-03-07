واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة مدربه الأرجنتيني ميغيل روسو، تدريباته الجماعية، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الاتفاق.

النصر يواصل استعداداته:

وقسم ميغيل روسو لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى 3 مجموعات، وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين لياقية متنوعة، ثم تدريبات تكتيكية.

وفرض المدرب الأرجنتيني بعد ذلك مناورة فنية على نصف الملعب؛ طبق خلالها الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر العديد من الجمل الفنية والتكتيكية، المتوقع تنفيذها خلال مباراة الاتفاق المقبلة.

ويطمح روسو في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز ضد الاتفاق، وتحقيق الفوز، لمصالحة الجماهير بعد تذبذب الأداء والنتائج خلال الفترة الماضية.

العالمي ضيفًا على الاتفاق:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد نظيره النصر، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.