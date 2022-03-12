أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تستعد لحرب الطاقة مع الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة بعد التصعيد المستمر في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية : نستعد لمواجهة صعبة مع الاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة مضيفة أنه لا يمكن الحوار مع الناتو بعد تزويده أوكرانيا بالأسلحة.

أسعار الطاقة تشتعل

واشتعلت أسعار الطاقة في الأسواق العالمية عقب حزمة جديدة من العقوبات الغربية على روسيا ووصل سعر برميل برنت إلى 140 دولارًا في أعلى مستوى له منذ عام 2008 لكنه تراجع خلال الأيام الأخيرة فوق الـ110 دولارات للبرميل.

وقررت أمريكا فرض حظر على النفط الروسي فيما أكدت دول أوروبية أن هذا الأمر مستبعد في الوقت الراهن بسبب عدم توفر بدائل للنفط الروسي.

الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية اليوم يومها السابع عشر فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها قامت بتعطيل 3491 من منشآت البنية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وتطالب كل من دول أوروبا وأمريكا وكندا، بالانسحاب الروسي من أوكرانيا ووقف القتال هناك فيما تتمسك روسيا بمطالبها الخاصة بمنع أوكرانيا من دخول حلف الناتو.