كشف نادي الفيصلي، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي إيغور روسي، ومدة غيابه عن الملاعب.

الإصابة تبعد إيغور روسي:

وأكد نادي الفيصلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفحوصات الطبية التي أجراها إيغور روسي أظهرت إصابته في مفصل القدم؛ يحتاج على أثرها للعلاج والتأهيل لمدة تتراوح بين 3 لـ4 أسابيع.

وكان إيغور روسي قد تعرض للإصابة خلال مباراة الفيصلي ضد الحزم في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي انتهت بفوز عنابي سدير بهدف دون رد.

الفيصلي في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، بالتساوي مع التعاون صاحب المركز الـ12.