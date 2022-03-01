لا تترك الأجهزة الأمنية فرصة للخارجين على القانون أو المخالفين للأنظمة واللوائح داخل المملكة، لتقف لهم بالمرصاد، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المتورطين في عدد من الجرائم في الفترة الأخيرة.

جهود رجال الأمن

وأظهر مقطع فيديو أبرز العمليات التي قامت بها الجهات الأمنية في عدة مناطق، حيث ألقت دوريات الأمن بمحافظة حقل بمنطقة تبوك، القبض على شخص صدم دورية مرور أثناء قيامه بالتفحيط.

وكان المواطن ظهر في مقطع فيديو، وهو يقوم بالتفحيط وصدم إحدى دوريات المرور بمركبته، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.