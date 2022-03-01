لا تترك الأجهزة الأمنية فرصة للخارجين على القانون أو المخالفين للأنظمة واللوائح داخل المملكة، لتقف لهم بالمرصاد، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المتورطين في عدد من الجرائم في الفترة الأخيرة.
في قبضة رجال الأمن . #تم_القبض pic.twitter.com/YQ8rLuSk85
— الأمن العام (@security_gov) March 1, 2022
جهود رجال الأمن
وأظهر مقطع فيديو أبرز العمليات التي قامت بها الجهات الأمنية في عدة مناطق، حيث ألقت دوريات الأمن بمحافظة حقل بمنطقة تبوك، القبض على شخص صدم دورية مرور أثناء قيامه بالتفحيط.
وكان المواطن ظهر في مقطع فيديو، وهو يقوم بالتفحيط وصدم إحدى دوريات المرور بمركبته، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.
ضبط مقيم و6 مخالفين
وفي جدة ضبطت الشرطة مواطنًا ومقيمًا يمنيًّا ومقيمين من الجنسية البنجلاديشية عقب مقطع فيديو أظهر مشاجرة جماعية بينهم في مقهى شعبي.
صدم دورية أمنية أثناء أداء مهامها
وفي حائل ألقت دوريات الأمن القبض على مواطن تعمد صدم دورية أمنية أثناء أداء مهامها في أحد الأحياء السكنية، ومحاولته الهرب من الموقع، ما استدعى التعامل بما يقتضيه الموقف، وتحييد خطره عن مرتادي الطريق، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي منطقة مكة المكرمة ألقت الشرطة القبض على (3) مواطنين لإتلافهم جهاز رصد آلي (ساهر) بإشعال النار فيه على امتداد طريق تربة – الخرمة العام، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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