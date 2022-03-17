تحت عنوان “معركة السكر” تداول مغردون مقاطع فيديو توثق الإقبال الكبير على شراء أكياس السكر في المتاجر الروسية، وذلك خوفًا من ارتفاع أسعارها.

Battle for Sugar

According to official data, since the end of last week, sugar has risen in price by 12.8% in #Russia. People, fearing an even greater rise in prices, began to buy it en masse. pic.twitter.com/3TOjwPsDTw — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022

هجوم على شراء السكر في روسيا

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة إقبال المواطنين الكبير والذي كاد أن يتحول لمعارك فيما بينهم من أجل الاستحواذ على أكبر كمية من أكياس السكر من داخل الأسواق والمتاجر.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فمنذ نهاية الأسبوع الماضي، ارتفع سعر السكر بنسبة 12.8٪ في روسيا، الأمر الذي جعل المواطنين الروس يقبلون على شرائه بكثافة خوفًا من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر مما هو عليه.

استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

ومع دخول الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ21 اليوم لا تزال الاتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول مصدر القصف والضربات التي تطال منشآت مدنية.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق أن القوات الروسية دمرت نتيجة غارة جوية مبنى مسرح الدراما في ماريوبول، الذي استخدم كملجأ للمدنيين أثناء عمليات القصف، لكن وزارة الدفاع الروسية رفضت اتهامات كييف للقوات الروسية بتنفيذ غارة على مبنى المسرح الدرامي في مدينة ماريوبول، مشيرة إلى أن عناصر كتيبة “آزوف” فجروا المبنى.

يأتي هذا فيما أفادت شبكة NBC الأمريكية بأن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس إمكانية إمداد الحكومة الأوكرانية بطائرات مسيرة قتالية “انتحارية” عالية الدقة.