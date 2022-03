تحت عنوان “معركة السكر” تداول مغردون مقاطع فيديو توثق الإقبال الكبير على شراء أكياس السكر في المتاجر الروسية، وذلك خوفًا من ارتفاع أسعارها.

Battle for Sugar

According to official data, since the end of last week, sugar has risen in price by 12.8% in #Russia. People, fearing an even greater rise in prices, began to buy it en masse. pic.twitter.com/3TOjwPsDTw

