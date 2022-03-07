أكدت وزارة التجارة أن جولاتها الرقابية مستمرة في قطاعي الهدايا وورش السيارات لمكافحة جرائم التستر التجاري.

جولاتنا الرقابية مستمرة في قطاعي الهدايا وورش السيارات لمكافحة جرائم التستر التجاري..

وخلال ذلك ضبطنا عمالة مخالفة استغلت موقعًا بعيدًا عن الرقابة لتوزيع اللحوم والدواجن مجهولة المصدرعلى المطاعم وأحلنا المخالفين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم#التستر_جريمة ⛔️ pic.twitter.com/MePUKwnaLq — وزارة التجارة (@MCgovSA) March 7, 2022

عمالة مخالفة:

وأوضحت التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه خلال جولاتها الرقابية تم ضبط عمالة مخالفة استغلت موقعًا بعيدًا عن الرقابة لتوزيع اللحوم والدواجن مجهولة المصدر على المطاعم.

إحالة للجهات المختصة:

ولفتت إلى أنه تم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.