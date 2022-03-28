جذبت حلبة كورنيش جدة الأنظار إليها في سباق جائزة السعودية الكبرى “فورمولا 1″، والتي شهدت تتويج ماكس فريشتابن باللقب.

فورمولا 1 في السعودية:

ونجح سائق فريق “رد بل”، الهولندي ماكس فريشتابن في التتويج باللقب الذي يُمثل الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات “فورمولا 1”، بعد منافسة قوية مع سائق فريق “فيراري” شارل لوكلير.

وتوج وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ماكس فريشتابن باللقب، بحضور أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل الذي حضر قبيل انطلاق السباق، واطمأن على سير الاستعدادات.

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من سباق فورمولا 1، وللألعاب النارية التي زينت السماء في جدة.

حلبة كورنيش جدة:

ولفتت حلبة كورنيش جدة الأنظار إليها، حيث تُعد أطول حلبة شوارع على الإطلاق، حيث تصل إلى 6.175 كيلو متر، وتبلغ مسافة السباق 308.540 كم، كما يصل عدد اللفات إلى 50 لفة.

ويوجد في حلبة كورنيش جدة 27 منعطفًا وهو أكبر عدد من المنعطفات، حيث تضم 16 منعطفًا نحو اليسار و11 نحو اليمين، كما أنها أسرع حلبة شارع على الإطلاق بـ252 كم/ الساعة، وبها 3 مناطق محتملة لتفعيل الـ دي آر إس.