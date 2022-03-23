كشف رئيس نادي النصر السابق، الأمير فيصل بن تركي حقيقة الديوان المتراكمة على العالمي بعد رحيل مجلس إدارته.

العنزي يؤكد سداد آل معمر لديون الإدارات السابقة

وأكد الإعلامي محمد العنزي أن إدارة نادي النصر الحالية برئاسة مسلي آل معمر قامت بسداد ديون مجالس الإدارات السابقة، الأمر الذي تسبب في تأخر عملية البناء.

ولفت الإعلامي النصراوي عبر برنامج “أكشن مع وليد”، إلى أنه يرفض المطالب برحيل إدارة مسلي آل معمر، مؤكدًا أن الموسم المقبل سيكون نموذجيًا للأصفر.

فيصل بن تركي يوضح الحقائق

وقال فيصل بن تركي: “للتوضيح وللتاريخ ليس من عادتي الرد في أي موضوع يخص نادينا الحبيب الذي خدمناه لأكثر من ٤٠ سنة، ولكن يجب أن تتضح الحقائق في حال أن تذكر معلومات في برنامج أكشن يا دوري من أخ عزيز الأستاذ محمد شنوان العنزي”.

وتابع: “ففي ذلك الوقت وقبل تعيين أخي الغالي المستشار تركي آل الشيخ كانت هناك إستراتيجية للديون في وقت أخي الأمير عبدالله بن مساعد أن تقلص ديون الأندية إلى أن تنتهي خلال ٤ سنوات بنسبة ٢٥ في المئة سنويًا وفي أول سنة قلصت بنسبة ٢٨ في المئة لتكون مستعدة الأندية للتخصيص”.

واختتم فيصل بن تركي حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وبعد خروج إدارتنا من النادي تكرمًا من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بتسديد ديون جميع الأندية بلا استثناء لتبدأ مرحلة جديدة ولله الحمد”.