حصل فيلم كودا “CODA” على جائزة أفضل فيلم في حفل توزيع الأوسكار في دورته الـ94، التي أقيمت اليوم الاثنين في مدينة لوس أنجلوس بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود.

CODA يفوز بالأوسكار:

وتُعد هذه الجائزة هي الثالثة التي يحصل عليها فيلم Coda ، والذي تدور قصته حول فتاة تُدعى روبي تعاني عائلتها من الصمم، وهي الوحيدة القادرة على السماع، كما أن لديها شغفًا كبيرًا بالموسيقى.

وخلال الأحداث تواجه عائلتها العديد من الأزمات التي تخص صيد الأسماك وهي مهنة العائلة، فتجد نفسها محاصرة بين تحقيق حلمها في مجال الموسيقى، ومساندة عائلتها.

وفيلم كودا مأخوذ عن الفيلم الفرنسي “La Famille Bélier” الذي عُرض عام 2014.

جوائز عديدة لفيلم Coda:

كما فازت قصة فيلم كودا “Coda” الفائز بأوسكار 2022 على جائزة أخرى وهي جائزة أفضل ممثل مساعد، والتي حصل عليها الفنان تروي كوتسور، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة إذ يعاني من الصمم منذ صغره، فضلًا عن جائزة أفضل سيناريو مقتبس، إذ نالتها مخرجة الفيلم شان هيد.

والفيلم بطولة تروي كوتسور وإيميليا جونز ومارلي ماتلن، وكودا “Coda” هو اختصار لجملة Children of Deaf Adults أو أبناء البالغين الصم، وهو مناسب لقصة الفيلم.