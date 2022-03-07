يسعى المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لتحقيق انطلاقة مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، وقيادته لتجاوز عقبة النصر.

كارتيرون يسعى لتحقيق الفوز

وقبل المواجهة المقبلة، سبق أن خاض كارتيرون 3 مباريات أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ونجح في الفوز مرة، وخسر في مواجهتين، ويأمل تحقيق نتيجة إيجابية.

وكان نادي الاتفاق قد تعاقد مع كارتيرون بعد رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، وبدأ مهمته معه بالأمس، حيث قاد التدريبات استعدادًا لمواجهة النصر المرتقبة.

الاتفاق ضد النصر في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد النصر، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.