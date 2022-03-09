نجح اللاعب البيروفي أندري كاريلو، لاعب الهلال، في استعادة بريقه تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز في الفترة الأخيرة.

وكان اللاعب البيروفي تعرض لانتقادات قوية؛ وذلك بسبب هبوط مستواه فترة وجود المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

كاريلو العنصر الأهم في تشكيلة الهلال:

يذكر أن نقاد برنامج “أكشن مع وليد” كانوا ذكروا أن اللاعب البيروفي أهم عنصر في تشكيلة الفريق الكروي الأول بـ الهلال خلال الفترة الحالية.

وكان اللاعب البيروفي سببًا مباشرًا في فوز الهلال أمس على نادي الاتحاد في الجولة الـ12 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إشادة بمجهودات نجم الهلال:

ونال اللاعب البيروفي إشادة نقاد برنامج “أكشن مع وليد حيث قال الناقد محمد الشيخ: “كاريلو لعب دورين مزدوجين بالمباراة، كان يقوم بأدوار دفاعية، وأيضًا أدوار هجومية، كان قادرًا على كسر التكتلات الاتحادية، وهو القادر على فتح المساحات متى ما أغلق الاتحاديون المساحات الخلفية، لذلك الخطة تتشكل مع كاريلو تحديدًا، خصوصًا مع إراحة بيريرا، فكان هذا دورًا إضافيًّا مع دوره كمحور بجانب سلمان الفرج”.

أما الناقد سلطان اللحياني فقال: “النجم البيروفي النموذج الأمثل للاعب المتكامل دفاعيًّا وهجوميًّا، أعتقد قوة وسط الهلال مع دياز أساسها كاريلو سواء في الصناعة أو الدفاع أو التسجيل كما فعل في المباريات السابقة، لذلك أعتقد أن الكلاسيكو من أنجح مباريات النجم البيروفي وتأثيره كان واضحًا على الهلال بشكل كبير”.