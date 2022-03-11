كشفت تقارير إعلامية كواليس احتكاك أحد أعضاء الجهاز الطبي بالفريق الكروي الأول بنادي التعاون مع أحد لاعبي الفيصلي بعد نهاية مباراة الفريقين بالتعادل بنتيجة 2-2 أمس الخميس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

محمد الدهش : ما حدث بعد مباراة التعاون والفيصلي لم أكن أتمنى أن أراه في دوري يحمل اسم الأمير محمد بن سلمان .. وأعتب على الإداريين في مثل هذه الأحداث .

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كواليس ما قبل المشاجرة

وكانت تقارير كشفت أن طريقة احتفال اللاعب محمد الصيعري بهدف الفيصلي الثاني، أثارت غضب أحد إداريي سكري القصيم، حيث احتفل لاعب الفيصلي أمام دكة لاعبي الفريق الخصم، مما جعل أحد أعضاء الجهاز الطبي يحاول الاحتكاك مع اللاعب والشجار معه.

خالد السعود : احتكاكات بعد لقاء التعاون والفيصلي والحكم يطرد أحد أعضاء الجهاز الطبي بالتعاون .. احتفال الصيعري لا أرى فيه اساءة ولا أعتب على اللاعبين .. لكن العتب على الإداريين اشترك الآن وتابع على ⁦#ShahidVIP⁩#التعاون_الفيصلي

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/cex8kPV8qk — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 10, 2022

العتاب موجه للإداريين

وحول هذا الأمر علق الناقد الرياضي خالد السعودي قائلًا: ” احتكاكات بعد لقاء التعاون والفيصلي والحكم يطرد أحد أعضاء الجهاز الطبي بالتعاون .. احتفال الصيعري لا أرى فيه إساءة ولا أعتب على اللاعبين .. لكن العتب على الإداريين”.

أما الناقد الرياضي محمد الدهش فقال: “ما حدث بعد المباراة لم أكن أتمنى أن أراه في دوري يحمل اسم الأمير محمد بن سلمان .. وأعتب على الإداريين في مثل هذه الأحداث .

وكان الحكم النيوزيلاندي ماثيو كونجر أقدم على إشهار البطاقة الحمراء في وجه أحد إداريي نادي التعاون وذلك بعد شجاره مع أحد لاعبي نادي الفيصلي بعد نهاية مباراة الفريقين بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

وكان الحكم كونجر أوقف إداري سكري القصيم ومنعه من الخروج من الملعب، قبل أن يُشهر في وجهه البطاقة الحمراء، حيث أظهرت الإعادة التلفزيونية دخوله في شجار مع أحد لاعبي الفيصلي ومحاولته ضربه في أرضية الملعب.