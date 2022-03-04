تزوج شاب في جمهورية الكونغو الديمقراطية يدعى لويزو، من 3 شقيقات توأم في الوقت نفسه، وفي واقعة غريبة بالبلاد.

تلبية طلب 3 شقيقات:

وقال العريس الشاب والذي يبلغ من العمر 32 عامًا: إنه مضطر لذلك بعد أن وقع في حب فتاة تدعى ناتالي على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يستطع مقاومة جمالها وقررا الزواج.

وقالت إحدى الشقيقات ناتاشا وناتالي وناديغ: “عندما قلنا له إنه يجب أن يتزوجنا جميعًا، صُدم.. ولكن لأنه وقع بالفعل في حبنا جميعًا، فلا شيء يمكن أن يوقف خططنا لأننا كنا أيضًا نحبّه”.

وأضافت أنه على الرغم من أن الناس اعتبروا أنه من المستحيل أن تشارك ثلاث نساء زوجًا واحدًا إلا أن مشاركة كل شيء كانت حياتنا منذ الطفولة.

وأشارت شقيقتها الأخرى إلى سعادتهن جميعًا بعد الزفاف، وتابعت: “في البداية، عندما أخبرناه أنه يجب أن يتزوج، أصبحنا جميعًا لغزًا بالنسبة له، ولكن لأنه كان قد وقع بالفعل في حبنا جميعًا، فقد كان سعيدًا للقيام بذلك”.