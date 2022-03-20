انتهت مباراة ساوثهامبتون ضد مان سيتي، التي أُقيمت على ملعب سنت ميري ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوز السيتيزنز بأربعة أهداف مقابل هدف.

ساوثهامبتون ضد مان سيتي:

وبدأت مباراة ساوثهامبتون ضد مان سيتي بشكل سريع من السيتيزنز، وأطلق رحيم ستيرلينج تسديدة مقوسة عند الدقيقة الخامسة، ولكن الحارس فورستر أمسكها، قبل أن يطلق تسديدة قوية، ولكنها مرت بجوار القائم.

وسدد نجم ساوثهامبتون، أرمسترونج كرة قوية اصطدمت بالقائم، قبل أن ينجح سترلينج في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 12، بتسديدة قوية، وسدد جيسوس كرة مرت أعلى العارضة عند الدقيقة 17.

وأطلق أرمسترونج تسديدة عند الدقيقة 23، وذهبت بعيدًا عن المرمى، وكاد جوندوجان أن يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 27، ولكنه ارتطمت بالقائم، وسدد رودريجو كرة أرضية مرت بجوار القائم.

وتلقى اليونسي تمريرة بينية، اصطدمت بقدم لابورت، ليحرز هدف بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة ساوثهامبتون ضد مان سيتي بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

السيتيزنز يتألق بثلاثية:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سدد أرمسترونج كرة قوية عند الدقيقة 48، مرت بجوار القائم، وأطلق كيفين دي بروين تسديدة قوية عند الدقيقة 57، ولكنها ذهبت أعلى العارضية، قبل أن ينفذ ركلة جزاء بنجاح عند الدقيقة 62.

ونجح البديل فودين في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 75 بتسديدة صاروخية، وأحرز رياض محرز الهدف الرابع عند الدقيقة، لتنتهي مباراة ساوثهامبتون ضد مان سيتي بفوز السيتيزنز بنتيجة 4/ 1، وتأهله لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.