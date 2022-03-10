تُستكمل مباريات الجولة الـ24 ببطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، غدًا الجمعة بإقامة مباراتين.

المباراة الأولى ستكون بين فريقي الفيحاء والباطن في تمام الساعة السابعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

المباراة الثانية بين فريقي النصر والاتفاق في التاسعة إلا ربعًا مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

موعد مباراتي اليوم الخميس:

وتبدأ مباريات الجولة اليوم الخميس بإقامة مباراتين، حيث يلعب الفتح ضد أبها عند الساعة 6:25 مساءً بتوقيت المملكة، في افتتاح الجولة الـ24 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

كما من المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد نظيره الفيصلي عند الساعة 6:50 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان قبل انطلاق الجولة:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد قبل الجولة الـ24، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ54 نقطة، ثم الشباب برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر.

ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 43 نقطة، ثم ضمك بـ36 نقطة، يليه أبها برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطتين عن الرائد، ثم الفتح بـ28 نقطة، والفيحاء في المركز التاسع برصيد 27 نقطة، وحل الطائي عاشرًا بـ26 نقطة.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون الفيصلي، ثم الاتفاق بـ23 نقطة، يليه الباطن برصيد 22 نقطة، ويتذيل الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ14 نقطة.