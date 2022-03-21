أوضح عضو لجنة التشريعات بوزارة العدل يوسف الفراج، كيفية إثبات هدايا الخطبة التي يجب أن ترد وفقًا لنظام الأحوال الشخصية الجديد، لكل من الطرفين، ومتى ترد الهدايا ومتى لا ترد.

لو رفض أحد الطرفين رد الهدايا..

عضو لجنة التشريعات بوزارة العدل يشرح كيف يتم إثبات هدايا الخطبة التي يجب أن ترد وفقاً لنظام الأحوال الشخصية الجديد@Mofareh5#نظام_الأحوال_الشخصية #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/7HQMk4sgqf

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 20, 2022

وقال الفراج، خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” المذاع عبر قناة روتانا خليجية، إن هذه المسألة وغيرها عمل القضاء في الإثبات.

توضيح الأحكام الموضعية

وأشار إلى أن النظام معني بتوضيح الأحكام الموضعية، فيقول للقاضي إذا ثبت لديك أنها هدية فالحكم يكون كذا، حيث إن القاضي هو مَن يختص بالبحث في ذلك، والحكم هو ما ورد في النظام.

متى تُرد هدايا الخطبة

وأشار إلى أن الهدايا تختلف عن المهر في نظام الأحوال الشخصية الجديد، مشيرًا إلى أنه إذا كان العدول عن الخطبة من الخطيب فيجب أن لا ترد الهدايا من قبل المخطوبة، ولو العكس فيجب أن ترد الهدايا من قبل المخطوبة.

وأضاف لو كانت الهدايا من الأِشياء المستهلكة كالمأكل والحلويات وغيرها فلا ترد، وفي حال وفاة أحد الطرفين فلا ترد الهدايا، وإذا كان سبب فسخ الخطبة لم يكن طرف لأحد فيه فلا ترد الهدايا.

مصلحة للمجتمع وصيانة الأسرة

ولفت إلى أن نظام الأحوال الشخصية جاء لمصلحة الجميع وصيانة الأسرة وحقوقها ولا يميل للمرأة، وقد تضمن حقوق الخاطب في أخذ الهدايا، والفسخ لوجود علة مضرة تتيح للزوج ذلك.