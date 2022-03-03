كشفت الفنانة المصرية الشابة، نور قدري، عن سبب غيابها عن الفن لأكثر من 10 سنوات.

حمزة يبعد نور قدري عن الفن

وقالت قدري، في تصريحات إعلامية أمس الأربعاء، إنها ابتعدت عن الفن منذ عام 2011 بسبب إنجابها ابنها حمزة، مضيفة أنها بدأت بالعودة إلى الوسط من خلال حضور ورش تمثيل منذ أن كان عمر ابنها عامين، حيث كانت تصطحبه معها إلى الورش والبروفات.

جديد الأعمال الفنية

وحول جديد أعمالها، أكدت الفنانة المصرية أنها تشارك في مسلسل “عودة الأب الضال” الذي سيتم عرضه قريبًا، وهو مسلسل من بطولة الفنان بيومي فؤاد والعديد من نجوم الكوميديا، مشيرة إلى أن العمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبد العال.

من هي نور قدري؟

نور قدري مطربة وممثلة مصرية، ولدت في 13 يناير عام 1982، بدأت حياتها كممثلة في برامج الأطفال وبأدوار طفلة في مسلسلات مثل: سر الأرض، أوراق مصرية، والإمام ابن حزم. وتعرف عليها الجمهور كشابة ومحترفة من خلال دورها في فيلمي أولى ثانوي، وأسرار البنات سنة 2001.

وشاركت أيضًا في العديد من الأفلام المصرية منها “سبع البرومبة” مع الفنان رامز جلال والفنانة جميلة عوض، و”قلب أمه” مع الثنائي الكوميدي هشام ماجد وشيكو.

حصلت نور على درجة البكالوريوس من معهد الموسيقى العربية، وقدمت العديد من الأغنيات. كما اشتهرت عند مشاركتها بالبرنامج الكوميدي Saturday night live بالعربي مع مجموعة من نجوم الكوميديا.