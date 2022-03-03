تنطلق منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الخميس، بـ3 مواجهات قوية.

موعد مواجهات الغد

وتبدأ مواجهات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عند الساعة 6:45 مساء، بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضد نظيره الفتح على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويلعب ضمك ضد الاتفاق عند الساعة 6:55 مساء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وتُختتم مباريات الغد بمواجهة النصر ضد الفيحاء على ملعب مرسول بارك في الرياض عند الساعة 8:50 مساء.

ترتيب دوري محمد بن سلمان قبل الجولة الـ25

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل الجولة الـ25، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 57 نقطة، يليه الهلال بـ46 نقطة، بالتساوي مع الشباب، إلا أن الزعيم يمتلك مباراتين مؤجلتين.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المركز الرابع برصيد 45 نقطة، يليه ضمك بـ39 نقطة، ثم الفتح برصيد 31 نقطة، متساويًا مع أبها، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).