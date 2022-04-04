يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن قائمة الأكثر دقة في التسديدات على المرمى خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

الباطن يتصدر القائمة:

وقام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بـ172 تسديدة خلال الـ25 جولة الماضية، 89 منهم باتجاه المرمى، و48 خارج المرمى، لتصل دقة تسديداته إلى 51.7%.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة، حيث نجح في تحقيق الفوز 6 مرات، والخسارة 12 مرة، وتعادل 7 مرات.

دقة تسديدات فرق الدوري السعودي:

وجاء الشباب في المركز الثاني بقائمة الأكثر دقة تسديدات على المرمى في الدوري السعودي للمحترفين، حيث قام بـ262 تسديدة بدقة وصلت إلى 51.5%، يليه الفتح بـ205 تسديدات بنسبة 51.2%، ثم الاتحاد بـ267 تسديدة بنسبة 50.6%.

وحل الهلال خامسًا بـ249 تسديدة بنسبة 47.4%، يليه النصر بـ293 تسديدة بنسبة وصلت إلى 45.7%، وضمك بالنسبة ذاتها، ولكنه قام بـ210 تسديدات، ثم الفيحاء بـ205 تسديدات بنسبة 43.9%.

وأطلق لاعبو أبها 207 تسديدة في الدوري السعودي للمحترفين بنسبة دقة وصلت إلى 43.5%، والرائد بالنسبة ذاتها ولكن بـ200 تسديدة، ثم الأهلي بـ256 تسديدة بنسبة 42.6%، ثم التعاون بـ251 تسديدة بنسبة بلغت 42.6%.

وسدد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي 216 تسديدة بنسبة 41.2%، يليه الحزم بـ210 تسديدات بنسبة بلغت 40%، ثم الفيصلي بـ201 تسديدة بنسبة 39.8%، فيما يتذيل الاتفاق القائمة بـ223 تسديدة بنسبة 39.5%.