يقترب إيلون ماسك من الاستيلاء على تويتر اليوم، حيث تدخل المحادثات بين رئيس شركة تسلا والمستثمرين الآخرين في مراحلها النهائية، حسبما ذكرت التقارير.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن مصادرها قولهم إن الملياردير الأمريكي قد يستولي على الشركة خلال يوم على الأكثر، حيث يبدو أن مجلس الإدارة على استعداد لقبول عرضه، وقد قيل إن ممثلي الملياردير يقومون بصياغة الشروط بما في ذلك الجدول الزمني والرسوم إذا تم توقيع اتفاقية، وبحسب ما ورد كان الجانبان يعملان حتى الصباح الباكر لوضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات حتى تكون سلسة وسريعة.

والتقى كل من ممثلي ماسك وممثلي ماسك وممثلي تويتر لمناقشة البيع المرتقب، لكن من غير الواضح ما إذا كان ماسك نفسه قد حضر تلك المحادثات، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال التي أقرت بأن هناك تقدماً ملحوظاً.

ومع ذلك، قالت الصحيفة إنه لا تزال هناك بعض القضايا التي يجب حلها، وليس هناك ضامن يؤكد التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف.

ارتفاع سهم تويتر بفضل عرض إيلون ماسك

وارتفع سعر سهم تويتر بشكل صاروخي، بدعم التوقعات بأن الشركة قد تكمل الصفقة لبيع نفسها إلى إيلون ماسك في أقرب وقت هذا الأسبوع، حيث ارتفعت بنسبة 5.3% لتصل إلى 51.53 دولار.

وتأرجح سهم تويتر بشكل كبير هذا الشهر حيث اتبع المستثمرون التقلبات والانعطافات في محاولة السيد ماسك لشراء الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو.

ومن غير الواضح يقينًا ما إذا كان العرض المُقدم من ماسك لشراء تويتر سيظل عند 45 مليار دولار أم أن أغنى شخص في العالم قد قدم عرضًا آخر، ومع ذلك هناك أقاويل بأن رجل الأعمال الأمريكي تمسك بعرضه البالغ 54.20 دولارًا للسهم قائلًا إنه العرض الأفضل والأخير.

ويُذكر أنه منذ أن كشف ماسك عن شراء حصة تبلغ 9% تقريبًا في تويتر في أوائل أبريل، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 24%.