بات في حكم المؤكد فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية التي جرت جولتها الثانية اليوم الأحد بعد تفوقه بشكل كبير على منافسته التقليدية مارين لوبان.

وبحسب التقديرات الأولية ونتائج الفرز المبدئية فقد حصل ماكرون على 58.2 في المئة مقابل 41.8 % للمرشحة المنافسة.

ماكرون يدخل التاريخ

وبهذا يكون ماكرون أول رئيس فرنسي يُعاد انتخابه لولاية ثانية خلال 20 عامًا، منذ إعادة انتخاب جاك شيراك عام 2002.

وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية 63.23 بالمئة وفق ما أعلنت وزارة الداخلية أي أقل بنقطتين مقارنة بالدورة الثانية في انتخابات 2017.

ردود فعل أوروبية

وعبر العديد من قادة الدول الأوروبية عن سعادتهم بفوز ماكرون حيث اعتبرت ألمانيا أن فوز الرئيس الفرنسي هو فوز لأوروبا فيما عبرت المفوضية الأوربية عن سعادتها بالنتيجة. أما رئيس وزراء هولندا فقال إن إعادة انتخاب ماكرون انتصار للاتحاد الأوروبي والناتو.