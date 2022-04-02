نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، بضرورة إفطار مريض السكري والقلب فوراً في حال شعوره بدوخة.

وقال الدكتور النمر، إنه في حال نزل السكر تحت مستوى الـ70 ملغ/دسل، فيجب على الشخص المصاب الإفطار على الفور ودون تأخير حتى ولو بقي على الأذان دقيقة واحدة فقط.

قصة واقعية

وروى النمر، قصة واقعية حدثت لمريض قلب وسكري، حيث أحسّ بدوخة قبل أذان المغرب بعشر دقائق، وعند قياسه مستوى السكر وجده 50 ملغ/دسل فلم يخبر أحداً وقرر أن يتحمل حتى وقت الأذان.

وأضاف أنه بعد ذلك حدث أن تعرض المريض للإغماء في وقت الأذان ودخل في غيبوبة سكر استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث تم إدخاله إلى العناية المركزة.