أهدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، بعد خسارته القاتلة ضد بولونيا.

خسارة إنتر ميلان ضد بولونيا

ولعب إنتر ميلان ضد بولونيا بالأمس على ملعب “ريناتو دال آرا”، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت المباراة بهزيمة النيراتزوري في الوقت القاتل بنتيجة 2/1.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان عند 72 نقطة، ليهدر فرصة الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، فيما رفع بولونيا رصيده إلى 42 نقطة، ليحتل المركز الـ13.

ترتيب الدوري الإيطالي

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 74 نقطة، وبفارق نقطتين عن إنتر، ويحتل نابولي المركز الثالث برصيد 67 نقطة، ثم يوفنتوس بـ66 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما في المركز الخامس برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين عن لاتسيو، بالتساوي مع فيورنتينا، ثم أتالانتا بـ55 نقطة، يليه هيلاس فيرونا برصيد 49 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ساسولو.

وحل فريق تورينو في المركز الـ11 برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة عن أودينيزي، يليه بولونيا بـ42 نقطة، ثم إمبولي برصيد 37 نقطة، سبيزيا بـ33 نقطة، يليه سامبدوريا برصيد 30 نقطة، وكالياري في المركز الـ17 برصيد 28 نقطة.

وجاء ساليرنيتانا في المركز الـ18 برصيد 25 نقطة، بالتساوي مع جنوة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فينيزيا جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 22 نقطة.