كشف نجم الكرة السعودية، محمد نور عن الفريق الأقرب إلى قلبه بين الاتحاد والنصر، كما أعلن عن أهم يوم في حياته.

محمد نور ضيفًا في ذات

ويحل نجم نادي الاتحاد السابق ضيفًا في برنامج “ذات” الذي يُقدمه نجم الكرة السعودية، سامي الجابر، حيث تُذاع الحلقة عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل على قناة السعودية.

الفريق الأقرب إلى قلبه

وأكد محمد نور أن أهم يوم في حياته، هو التتويج بكأس آسيا، وتابع تصريحاته قائلًا: “إنه يحب أن يسمع أحد يناديه باللقب المفضل، ولكن أنا لا أسمي نفسي باللقب، ولكن المفضل بالنسبة لي هو الفيتو”.

وبسؤاله بين الاتحاد والنصر أين قلب نور، علق قائلًا: “أكيد أول شيء الاتحاد، وبعد ذلك مباشرة يأتي النصر”، وأكد أنه سوف يعلن موعد اعتزاله خلال البرنامج.

أزمة المنشطات

وعن تعرضه للظلم في قضية المنشطات، رفض محمد نور التعليق على هذه الأزمة مجددًا، وقال: “هذا موضوع انتهى، عفا الله عما سلف”.

وكانت الجماهير الاتحادية قد تلقت صدمة كبيرة في نوفمبر 2015، بعدما تم اتهام نور بتناول المنشطات بعد مباراة الفتح في الدوري السعودي، وتم إيقافه بعد ذلك لمدة 4 سنوات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).