تعادل نادي الاتحاد وديًا قبل قليل مع نادي الوحدة بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك في إطار استعدادات العميد لاستئناف مباريات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص المباراة

وأنهى العميد، الشوط الأول من مباراة الوحدة، متفوقًا بهدف دون رد سجله اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وفي الشوط الثاني سجل البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني للعميد.

وكانت المباراة انطلقت في العاشرة من مساء أمس الخميس حيث كانت مغلقة إعلاميًا.

الاتحاد في الصدارة

ويتواجد العميد حاليًا في صدارة دوري المحترفين برصيد 60 نقطة وبفارق 11 نقطة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.