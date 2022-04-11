كرر الفريق الكروي الأول بنادي التعاون سيناريو 2017 بـ مباريات دوري أبطال آسيا، وذلك بعد خسارته من فريق باختاكور الأوزبكي.

ولم يتمكن سكري القصيم من تحقيق انطلاقته المميزة التي فعلها في نسخة 2020، بعد أن كان فاز في أول جولتين على نادي الدحيل القطري والشارقة الإماراتي، وفي نسخة 2022 فاز التعاون على الدحيل ثم خسر من باختاكور.

وكرر التعاون سيناريو 2017، حيث فاز وقتها بالجولة الأولى على نادي لوموكوتيف طشقند الأوزبكي بهدف دون رد، ثم خسر بالجولة الثانية أمام استقلال طهران الإيراني بثلاثية دون رد.

موعد اللقاء القادم لـ التعاون بـ مباريات دوري أبطال آسيا

وسيواجه التعاون، فريق أسباهان أصفهان الإيراني مساء الخميس المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات بـ مباريات دوري أبطال آسيا.

تعليق مصطفى فتحي

وفي وقت سابق، كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، المصري مصطفى فتحي، أسباب خسارة سكري القصيم ضد باختاكور الأوزبكي، متمنيًا التعويض في المواجهة المقبلة.

وعلق مصطفى فتحي خلال تصريحاته لقناة SSC قائلًا: “الحمد لله على كل حال، فعلنا كل ما علينا واجتهدنا في مباراة باختاكور الأوزبكي ولكننا لم نوفق بالنتيجة”.

وواصل نجم التعاون تصريحاته قائلًا: “هذه خسارتنا الأولى بعد فوزنا في المباراة الافتتاحية، وعلينا نسيان ما حدث والاستعداد والتركيز للتعويض والفوز في مباراتنا المقبلة”.

وتابع مصطفى فتحي حديثه قائلًا: “الإجهاد والغيابات خصوصًا في الدفاع صعبت المباراة علينا أمام باختاكور وبإذن الله سنعوض في المباراة المقبلة”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “الفعالية الهجومية والثنائيات بيني وبين تاوامبا غابت أمام باختاكور، ولكننا قادرون على إعادة الثنائيات والقوة الهجومية المعروفة عنا في مباراة سباهان الإيراني”.