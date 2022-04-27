أهدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون فرصة التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 بعد خسارته ضد باختاكور الأوزبكي.

خسارة في الوقت القاتل

ولعب التعاون ضد باختاكور بالأمس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، وخسر سكري القصيم في الوقت القاتل بنتيجة 5/ 4، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط، ويودع البطولة رسميًا.

وتعرض دفاع سكري القصيم لانتقادات قوية بعد المباراة، حيث حمله النقاد الرياضيون مسؤولية الأهداف، وطالبوا المدير الفني بتصحيح أوضاع الفريق في الدوري، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

التعاون يكرر أرقامه في نسخة 2017

وفشل سكري القصيم في تحسين سجل هزائمه ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تلقى 3 خسائر خلال مشاركته في المسابقة القارية للمرة الثالثة في تاريخه، وهو العدد ذاته الذي خسره في نسختي 2017 و2020.

وتتشابه مسيرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في النسخة الحالية بعام 2017، حيث تلقى 3 هزائم، وودع دوري أبطال آسيا من مرحلة المجموعات، واهتزت شباكه 12 مرة في كل منهما.

على الجانب الآخر، خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون 3 مباريات في دوري أبطال آسيا 2020، ولكنه نجح في التأهل إلى دور الـ16، واستقبلت شباكه 8 أهداف، فيما نجح في تسجيل 24 هدفًا في مشاركاته الثلاث.