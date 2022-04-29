نجح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في تحقيق فوز بشق الأنفس على حساب النادي المصري بنتيجة هدفين لهدف في الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري.

ملخص مباراة المصري والزمالك

وكان المصري أنهى الشوط الأول متفوقًا على الفريق الأبيض بهدف دون رد، سجله اللاعب ياسر حمد بالدقيقة الثالثة والثلاثين.

وخلال الشوط الثاني من المباراة، نجح الفريق الأبيض في العودة بالمباراة عن طريق إحراز هدفين عبر كل من أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

الفريق الأبيض في الصدارة

ويتواجد الزمالك في صدارة الدوري المصري حاليًا برصيد 38 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النادي الأهلي، الذي تعادل أول أمس الأربعاء مع فريق طلائع الجيش بدون أهداف.

وسيواجه الفريق الأبيض، نادي إيسترن كومباني يوم الأحد المقبل في الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري، حيث تنطلق المباراة في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.