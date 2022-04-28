أوضح فضيلة الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، معنى قوله تعالى عن ليلة القدر: {فيها يفرق كل أمر حكيم}.

فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى

(معنى قوله تعالى عن ليلة القدر : "فيها يفرق كل أمر حكيم") pic.twitter.com/LqMPjlX8eC

— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) April 27, 2022

معنى فيها يفرق كل أمر حكيم:

وقال السليمان عبر مقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء: إن معنى {فيها يفرق كل أمر حكيم} أنه يُكتب فيها للمرء قدره للسنة المقبلة، وعلى المسلم أن يجتهد فيها بالدعاء فربما كان سيكتب له الشقاء ولكن في تلك الليلة بالدعاء يصرف الله تعالى الشر، وأيضًا يمكن الدعاء بأمور فيها خير للدنيا والآخرة ويستجاب الدعاء.

سنة كتابة المقادير:

وتابع: هي سنة كاملة تكتب فيها المقادير، وليلة القدر هي ليلة حددت في ليالٍ عشر، وعلى المسلم أن يكثر من العبادة والطاعة والدعاء لنفسه ولأرحامه ولوالديه وكل من له حق عليه.