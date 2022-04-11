وجه المهاجم السوري عمر السومة اعتذاره إلى جماهير النادي الأهلي؛ بسبب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

عمر السومة يعتذر للجماهير:

وقال عمر السومة في رسالته إلى الجماهير الأهلاوية: “كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك عليكم، وأعتذر لكم عن هذا الموسم، فطموحكم دائمًا البطولات، لكن الظروف لم تساعدنا”.

وتابع السومة في فقرة Q/A الرمضانية عبر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لدينا 5 مباريات متبقية بالدوري ونحتاجكم كثيرًا، متأكد أنكم لن تقصروا معنا، وستدعموننا وتساندوننا، وسنفرحكم بإذن الله”.

الأهلي يُعاني هذا الموسم:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة.

واكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتحقيق 6 انتصارات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعادل في 10 مباريات، وخسر 9 مرات، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.