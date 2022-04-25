يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في مواصلة تميزه في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز على الجزيرة الإماراتي.

الليوث في مواجهة الجزيرة غدًا:

ويلعب الشباب ضد الجزيرة الإماراتي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم غد الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل المباراة المرتقبة، ينفرد الليوث بصدارة ترتيب المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 13 نقطة، وضمن التأهل إلى دور الـ16، فيما يقع فريق الجزيرة الإماراتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

الشباب يسعى لتحقيق رقم جديد:

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق رقم غير مسبوق في تاريخ مشاركاته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا، حيث إنه في حالة الفوز على الجزيرة الإماراتي سيحقق أعلى عدد نقاط.

وكان أكبر عدد من النقاط وصل إليه الفريق الأول لكرة القدم ضمن منافسات دوري أبطال آسيا هو 15 نقطة في نسخة عام 2014، عندما نجح في التأهل إلى الدور التالي في صدارة مجموعته.

وتُعد هذه المرة الخامسة التي ينجح فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في التأهل بالصدارة، بعد أعوام 2006 برصيد 13 نقطة، 2010 بـ10 نقاط، 2013 برصيد 13 نقطة، و2014 بـ15 نقطة.