يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز خلال منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة التألق.

الشباب يسعى لتجنب الخسارة:

وخطف لاعبو الليوث الأنظار في مرحلة المجموعات بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا، حيث إنه تجنب الخسارة في آخر 4 مباريات، ونجح في تحقيق الفوز 3 مرات، وتعادل مرة واحدة.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تجنب الخسارة في المباراة الخامسة على التوالي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى منذ سلسلة من 6 مواجهات حققها بين 2013 و2014.

الليوث في دوري أبطال آسيا:

ويستعد الليوث لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية العراقي، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط، فيما يقع القوة الجوية في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.