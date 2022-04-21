قررت الشرطة الأمريكية إخلاء مبنى الكونجرس بسبب طائرة تشكِّل تهديدًا محتملًا.

وأوضحت الشرطة، في بيان لها، أن إخلاء مجمع الكونجرس هذا المساء كان لمزيد من الحذر ليس أكثر.

لا يوجد تهديد:

وقالت شرطة مجمع الكونجرس الأمريكي (الكابيتول): إنه لا يوجد تهديد للمجمع الموجود في العاصمة واشنطن، وذلك بعد دقائق من إصدار بيان ذكرت فيه أنها تتعقب طائرة تشكل تهديدًا محتملًا.

وأضافت، في بيان: “لا يوجد تهديد في المجمع. سنوافيكم بمزيد من التفاصيل”.

وأشارت الشرطة الأمريكية، إلى أنه يجري تجهيز المباني لعودة العاملين مجددًا.