كشف الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء عن علامات ليلة القدر والتي وردت عن الصحابة رضوان الله عليه.

علامات ليلة القدر

وخلال استضافته في برنامج فتاوى على قناة السعودية قال السليمان إن الصحابة ذكروا عدة علامات من بينها أن الشمس تطلع صبيحة تلك الليلة بدون شعاع. وكان يذكر ذلك أبي بن كعب رضي الله عنه وكان يتتبع ذلك.

ولفت إلى أن من بين العلامات أيضا أنه ربما تكون الليلة ساكنة لا حارة ولا باردة وتكون معتدلة مشيرًا إلى أن على المسلم أن يجتهد لتحريها وقيام ما تبقى من شهر رمضان .