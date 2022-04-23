كشف الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء عن علامات ليلة القدر والتي وردت عن الصحابة رضوان الله عليه.
#فتاوى_رمضان | الشيخ عبدالسلام السليمان يوضح علامات ليلة القدر. #قناة_السعودية pic.twitter.com/RBmk1UuuiH
— قناة السعودية (@saudiatv) April 23, 2022
علامات ليلة القدر
وخلال استضافته في برنامج فتاوى على قناة السعودية قال السليمان إن الصحابة ذكروا عدة علامات من بينها أن الشمس تطلع صبيحة تلك الليلة بدون شعاع. وكان يذكر ذلك أبي بن كعب رضي الله عنه وكان يتتبع ذلك.
ولفت إلى أن من بين العلامات أيضا أنه ربما تكون الليلة ساكنة لا حارة ولا باردة وتكون معتدلة مشيرًا إلى أن على المسلم أن يجتهد لتحريها وقيام ما تبقى من شهر رمضان .
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