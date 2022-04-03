أعلنت وزارة العدل اكتمال إطلاق خدمة التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة عبر بوابة ناجز الإلكترونية، بعد نجاح المرحلة الأولى التي كانت تختص بالصكوك التابعة لمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض.

خدمة صكوك حصر الورثة

وأوضحت الوزارة، أن الخدمة شملت جميع الصكوك الصادرة من جميع المحاكم في مختلف مناطق المملكة، ضمن السعي إلى التيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.

بوابة ناجز وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة تمكّن المستفيد من التحقق من صكوك حصر الورثة غير الإلكترونية ومطابقتها بنسخة إلكترونية من خلال

وبينت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على بوابة ناجز الإلكترونية ثم اختيار الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة “التحقق من وثيقة حصر الورثة” من خلال الحالات الاجتماعية.

خدمات بوابة ناجز