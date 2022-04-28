نجح الفيصلي في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022، خلال مشاركته الأولى في البطولة القارية.

الخسارة أمام السد القطري

ولعب الفيصلي ضد السد بالأمس على ملعب الأمير محمد بن فهد، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، وانتهت بفوز الفريق القطري بهدف نظيف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفيصلي يتأهل في الصدارة

وكان عنابي سدير قد ضمن التأهل رسميًا بعد نتائج مباريات المجموعات الأخرى، يوم الثلاثاء، وحسم صدارة مجموعته قبل مباراته ضد السد القطري، بعد تعادل ناساف كارشي الأوزبكي مع الوحدات الأردني.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مرحلة المجموعات في الصدارة برصيد 9 نقاط، وهو أقل رصيد للمتصدر بين أندية غرب القارة منذ إطلاق دوري أبطال آسيا بمسماه الحالي في 2003، بالتساوي مع الهلال في 2014.

وتمكنت أندية أخرى من التأهل بنقاط أقل، ولكن ذلك لأسباب خاصة مثل انسحاب فريق من المجموعة أو إلغاء نتائج، أو تواجد 3 فرق بالمجموعة بدلًا من 4، كما تصدر فريقان بـ9 نقاط أيضًا في النسخة الأولى، عندما كانت تُقام مرحلة المجموعات من دور واحد.