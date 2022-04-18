دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكره الإعدادي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مساء يوم الأحد.

النصر يبدأ الاستعداد:

واجتمع المدير الفني الأرجنتيني ميغيل روسو باللاعبين في بداية الحصة التدريبية، ثم فرض تمارين لياقية تركزت على الجري بسرعات مختلفة، تلتها تدريبات تكتيكية قبل أن يختتم المران على منتصف الملعب.

ومن المقرر أن يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية بحصة تدريبية، مساء الاثنين، على أن يواجه الاتفاق، الثلاثاء، في أولى مبارياته الودية استعدادًا لعودة المنافسات.

معاناة العالمي هذا الموسم:

على الجانب الآخر، يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تذبذب الأداء والنتائج هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة.

كما ودع الفريق الأول لكرة القدم منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته أمام نظيره الهلال، الأمر الذي أثار غضب جماهيره التي تطالب برحيل الجهاز الفني بقيادة ميغيل روسو.