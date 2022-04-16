حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال فوزًا ثمينًا وبأقل مجهود على نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني بهدف دون رد، في الجولة الثالثة بـ دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

الهلال يحقق فوزه الثالث تواليًا آسيويًّا:

وبالشوط الثاني ورغم تراجع أداء الأزرق، نجح سلمان الفرج في إحراز هدف المباراة الوحيد من عرضية متقنة من اللاعب ياسر الشهراني في الدقيقة الخمسين من عمر المباراة.

وتراجع أداء الزعيم، وحاول فريق استقلال الطاجيكستاني إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى ليصل الزعيم للنقطة التاسعة بعد أول 3 جولات متصدرًا المجموعة الأولى.