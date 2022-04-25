ضمن جهودها المتواصلة للتصدي لجائحة كوفيد – 19، وافقت الهيئة العامة للغذاء والدواء على استخدام لقاح موديرنا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى11 عاما.

وسيؤدي هذا القرار الذي صدر يوم 6 أبريل إلى زيادة أعداد السكان الذين يمكن تطعيمهم بما يسهم في رفع مستويات الحماية ضد جائحة كوفيد – 19.

ضمان أقصى درجات السلامة

وبعد أن تعافت إلى حد كبير من الآثار الاقتصادية العالمية السالبة للجائحة، تتطلع المملكة إلى إعادة دمج الفئات الأصغر سنا من مواطنيها في الحياة العامة، مع ضمان أقصى درجات سلامتهم وأمنهم.

وسيؤدي الانخفاض المتوقع في معدلات الإصابة بين الفئة المستهدفة باللقاح الجديد إلى بيئات مدرسية أكثر أمانا بما يقلّل انتقال العدوى داخل الأسر.

وكانت السلطات السعودية قد وافقت للمرة الأولى في يوليو من العام الماضي على استخدام لقاح موديرنا للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، وتوضح الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء الثقة الكبيرة في ملف الأمان العالي الذي يتمتع به لقاح موديرنا للأفراد الأصغر سنا من السكان. بصورة إجمالية يتم التركيز دوما على تقليل أعداد المصابين الذين يحتاجون لدخول المستشفيات بسبب فيروس كوفيد – 19 على مدار العام.