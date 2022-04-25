كشف مقدم فقرة تقويم على قناة العربية خالد الزعاق عن دخول موسم الكنة اليوم الاثنين 25 أبريل.

اليوم أول موسم الكنة :

وهو من مواسم العرب الشهيرة

ويعني إختفاء الثريا عن الأنظار من باب الإصطلاح

وفيه تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي تباعاً مع مرور الأيام

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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) April 25, 2022

علامات موسم الكنة

وقال الزعاق : اليوم أول موسم الكنة وهو من مواسم العرب الشهيرة ويعني اختفاء الثريا عن الأنظار من باب الاصطلاح وفيه تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي تباعًا مع مرور الأيام.

نجوم الثريا

يذكر أن الثريا بعنقود نجمي مفتوح يحتوي على قرابة 500 نجم، وبحسب القياسات الحديثة فإن الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون سنة فقط مقارنة مع عمر الشمس البالغ 4 مليارات سنة ونصفًا.