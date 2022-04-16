كشفت الفنانة بلقيس كواليس حفل زفافها الأسطوري الضخم، وأسرار فستانها المرصع بالألماس، موضحة أن تكلفة الحفل قاربت 3 ملايين دولار.

وقالت بلقيس، خلال حلولها ضيفة على برنامج “مراحل” مع الإعلامي “علي العلياني” على قناة sbc، إنها تحب ليلة زفافها بكل تفاصيلها، وحتى الآن تشاهد فيديوهات حفل الزفاف.

تكلفة حفل الزفاف:

وكشفت لأول مرة عن تكلفة حفل زفافها وقالت إنه كلف ما يقارب 3 ملايين دولار، موضحة أنها رأت فستان حفل زفافها المرصع بالألماس مؤخراً، ووجدته في حالته الأولى كما هو، مشيرة إلى أنها صممته بمبلغ يقارب 300 ألف دولار، وتحملت تكاليف الحفل والفستان.

وقالت إنها تخطط لإهداء الفستان لفتاة لا تعرفها، مشيرة إلى أنها تريد إهداء الفستان لعروس تكون في حاجة للفستان ولديها حالة خاصة.

أغنية انتهى:

وتحدثت بلقيس عن أغنيتها “انتهى” وعلاقتها بطلاقها، وقالت إن الأغنية عرضت عليها قبل الطلاق، وأعجبت باللحن ورأت أنه ملائم لأغنية عن الفراق، وسمعها زوجها السابق وأعجب بها أيضاً، وسجلتها قبل الطلاق، ولكن أضافت جملة كلامية في نهاية الأغنية من واقع تجربتها.