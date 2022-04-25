يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المباريات التي أُقيمت خارج ملعبه.

الاتحاد في الصدارة والهلال لا يهزم:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن ترتيب البطولة حسب مباريات خارج الأرض، وجاء الاتحاد في الصدارة، والهلال لا يعرف الخسارة.

جدول الدوري وفقًا لمباريات خارج الأرض:

ويتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 26 نقطة، حيث خاض 12 مباراة خارج ملعبه، نجح في تحقيق الفوز 8 مرات، وتعادل مرتين وخسر مثلهما، وسجل 24 هدفًا واستقبل 13 هدفًا.

وجاء النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حسب مباريات خارج الأرض برصيد 23 نقطة من 13 مباراة، يليه الهلال بـ20 نقطة من 10 لقاءات، حيث فاز 5 مرات وتعادل مثلهم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرابع بـ19 نقطة، وبفارق نقطتين عن ضمك، ثم الفتح برصيد 14 نقطة، يليه التعاون بـ12 نقطة، وحل الأهلي ثامنًا بـ10 نقاط، بالتساوي مع الاتفاق والطائي.

ويتواجد الرائد في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المباريات خارج الأرض برصيد 9 نقاط، يليه الفيحاء بـ 8 نقاط، متساويًا مع أبها، ثم الباطن بـ6 نقاط، وبفارق نقطة عن الفيصلي، ويتذيل الحزم الترتيب برصيد 4 نقاط.