أعلن الإعلامي هتان النجار، قبل قليل، عن انتصار نجم فريق الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحدى القضايا ضده.

عبدالرزاق حمدالله ينتصر

وقال النجار: “محكمة الاستئناف تؤيد حكم المحكمة الابتدائية الجزائية وينتصر الحكم القضائي من جديد للاعب عبدالرزاق حمدالله في قضيته مع الرئيس التنفيذي الذي يطالب بسجنه”.

وتابع هتان النجار عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وبالتالي أصبح الحكم نهائي مبروك للكابتن عبدالرزاق”.

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي محمد العميري: “نبارك للكابتن عبدالرزاق حمدالله صدور الحكم النهائي بخصوص قضيته مع الرئيس التنفيذي الذي طالب بسجنه، وذلك بعد تأييد محكمة الاستئناف لحكم المحكمة الابتدائية الجزائية في القضية”.

التألق مع نادي الاتحاد

وكان حمدالله قد رحل عن صفوف النصر في نوفمبر الماضي، قبل أن يوقع إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ليقدم مستوى مميز، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشهدت الفترة الأخيرة توترًا شديدًا بين النصر ولاعبه السابق والاتحاد، حيث تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف ضد حمدالله ومسؤولين اتحاديين رسميين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).