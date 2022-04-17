نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز على إسبانيول اليوم، إلا أنه حقق رقمًا سلبيًّا هذا الموسم.

فوز أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول:

ولعب أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول على ملعب “واندا متروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وحقق الروخي بلانكوس فوزًا قاتلًا بهدفين مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد رصيده إلى 60 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 39 نقطة في المركز الـ11.

الأكثر حصولًا على البطاقات الحمراء:

وشهدت مباراة أتلتيكو اليوم، حصول لاعبه الفرنسي جيفري كوندوجبيا على بطاقتين صفراوين عند الدقيقتين 37 و72، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، ويُكمل الروخي بلانكوس اللقاء بعشرة لاعبين.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، أن لاعبي الروخي بلانكوس حصلوا على 11 بطاقة حمراء في بطولتي الدوري الإسباني لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر.

ولفتت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد لعب منقوصًا من لاعب في 4 من آخر 8 مواجهات خاضها في جميع البطولات.