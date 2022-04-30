اختتمت الفرق السعودية لكرة القدم، منافساتها خلال دور المجموعات في بطولة دور أبطال آسيا بشكل جيد، حيث حسمت ثلاث فرق من أندية المملكة مقعدها في أدوار خروج المغلوب.

وتمكن كل من الهلال والشباب والفيصلي من التأهل إلى دور الـ16، بعد تصدر مجموعاتهم، فيما ودع نادي التعاون السباق في الجولة الأخيرة، عقب الهزيمة من باختاكور.

أرقام قياسية لـ أندية المملكة:

وقدمت الفرق السعودية أرقامًا قياسية مميزة في دور المجموعات، حيث ظهرت نسخة مغايرة لليوث جعلتهم من أقوي الفرق التي تمكنت من تحقيق أكبر قدر من النقاط.

وحقق الشباب أيضًا، أكبر حصيلة تهديفية خلال دور المجموعات، فيما تمكن نادي الهلال من تحقيق الفوز في أربع مواجهات متتالية جعلته أول فريق يحسم التأهل الآسيوي.

واستطاع الفيصلي التأهل إلى دور الـ16، في أول مشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث تصدر مجموعته، وصعد ضمن أوائل المجموعات، بعد أداء مذهل من نجوم العنابي.

رقم سيئ للنصر آسيويًّا:

ويُعد نادي النصر هو أكثر الأندية السعودية التي استقبلت أهدافًا خلال نسخة واحدة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، كـ أبرز الأرقام الكارثية لـ العالمي.

وتعتبر نسخة 2016، هي الأسوأ لـ النصر في دوري أبطال آسيا، حيث تلقت شباكه 14 هدفًا، فيما سجل لاعبوه خمسة أهداف، حيث حقق فوزًا وحيدًا خلال هذه النسخة.

وكان النصر قد هُزم في أول مواجهتين، حيث تلقت شباكه ستة أهدف، دون أن يسجل، ثم سقط على يد الدحيل برباعية نظيفة، فيما تعادل مع الفريق القطري بهدف لكل فريق.

ولم يتمكن النصر من تحقيق الفوز سوى في مواجهة وحيدة، بهدف دون رد ضد نادي بونيودكور، ثم تعادل في المواجهة الأخيرة بثلاثة أهداف لكل فريق، ليقدم العالمي موسمًا كارثيًّا قاريًّا.